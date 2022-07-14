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В Татарстане на Курбан-байрам принесли в жертву 13 646 животных — это много или мало?

18:33, 14.07.2022 3
В Татарстане на Курбан-байрам принесли в жертву 13 646 животных — это много или мало?

В этом году в Татарстане на Курбан-байрам принесли в жертву 13 646 животных. Это с учетом жертвоприношений, организованных в специальных местах заклания, а также через БФ «Закят», сообщили в ДУМ Татарстана.

Для жертвоприношения было организовано порядка 40 мест, в том числе 17 в Казани. Там принесли в жертву 13 396 животных, из них крупного рогатого скота — 49. В самой Казани в 17 специализированных местах заклания принесли в жертву 5 735 голов скота.

Помимо этого, благотворительный фонд «Закят» в рамках социальной акции дополнительно принес в жертву порядка 250 овец для обеспечения нуждающихся слоев населения.

В этом году на Курбан-байрам в Татарстане принесли в жертву 13 646 животных — это:

  • На 1 597 животных меньше, чем в прошлом году — тогда принесли в жертву 15 243 головы скота.
  • На 5 819 голов больше, чем в 2020-м — 7 827 животных.
  • На 2 086 больше, чем в допандемийном 2019 году — 11 560 голов.
  • В 2,5 раза меньше числа животных, которых принесли в жертву на Курбан-байрам в Казахстане — всего по стране было забито 34 838 животных.
  • Минимум 156,9 миллиона рублей — если исходить из цены за барана в этом году, которая составляет 11,5 тысячи рублей.
  • В 4 раза меньше, чем в Чечне — там власти отчитались о раздаче более 55 тысяч жертвенных животных.
  • В 33,6 раза больше, чем в Минске — там в этом году на Курбан-байрам принесли в жертву 400 баранов и шесть быков.
Дарья Пинегина
Общество Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18:49
    Ой, звучит жутковато
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  • Анонимно 18:50
    А разве крс тоже приносят в жертву?
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  • Анонимно 18:50
    55 тысяч в Чечне!!!
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