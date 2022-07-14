В Татарстане на Курбан-байрам принесли в жертву 13 646 животных — это много или мало?
В этом году в Татарстане на Курбан-байрам принесли в жертву 13 646 животных. Это с учетом жертвоприношений, организованных в специальных местах заклания, а также через БФ «Закят», сообщили в ДУМ Татарстана.
Для жертвоприношения было организовано порядка 40 мест, в том числе 17 в Казани. Там принесли в жертву 13 396 животных, из них крупного рогатого скота — 49. В самой Казани в 17 специализированных местах заклания принесли в жертву 5 735 голов скота.
Помимо этого, благотворительный фонд «Закят» в рамках социальной акции дополнительно принес в жертву порядка 250 овец для обеспечения нуждающихся слоев населения.
В этом году на Курбан-байрам в Татарстане принесли в жертву 13 646 животных — это:
- На 1 597 животных меньше, чем в прошлом году — тогда принесли в жертву 15 243 головы скота.
- На 5 819 голов больше, чем в 2020-м — 7 827 животных.
- На 2 086 больше, чем в допандемийном 2019 году — 11 560 голов.
- В 2,5 раза меньше числа животных, которых принесли в жертву на Курбан-байрам в Казахстане — всего по стране было забито 34 838 животных.
- Минимум 156,9 миллиона рублей — если исходить из цены за барана в этом году, которая составляет 11,5 тысячи рублей.
- В 4 раза меньше, чем в Чечне — там власти отчитались о раздаче более 55 тысяч жертвенных животных.
- В 33,6 раза больше, чем в Минске — там в этом году на Курбан-байрам принесли в жертву 400 баранов и шесть быков.
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