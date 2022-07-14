В Татарстане на Курбан-байрам принесли в жертву 13 646 животных — это много или мало?

В этом году в Татарстане на Курбан-байрам принесли в жертву 13 646 животных. Это с учетом жертвоприношений, организованных в специальных местах заклания, а также через БФ «Закят», сообщили в ДУМ Татарстана.

Для жертвоприношения было организовано порядка 40 мест, в том числе 17 в Казани. Там принесли в жертву 13 396 животных, из них крупного рогатого скота — 49. В самой Казани в 17 специализированных местах заклания принесли в жертву 5 735 голов скота.

Помимо этого, благотворительный фонд «Закят» в рамках социальной акции дополнительно принес в жертву порядка 250 овец для обеспечения нуждающихся слоев населения.

В этом году на Курбан-байрам в Татарстане принесли в жертву 13 646 животных — это:

На 1 597 животных меньше , чем в прошлом году — тогда принесли в жертву 15 243 головы скота.

, чем в прошлом году — тогда принесли в жертву 15 243 головы скота. На 5 819 голов больше , чем в 2020-м — 7 827 животных.

, чем в 2020-м — 7 827 животных. На 2 086 больше , чем в допандемийном 2019 году — 11 560 голов.

, чем в допандемийном 2019 году — 11 560 голов. В 2,5 раза меньше числа животных, которых принесли в жертву на Курбан-байрам в Казахстане — всего по стране было забито 34 838 животных.

числа животных, которых принесли в жертву на Курбан-байрам в Казахстане — всего по стране было забито 34 838 животных. Минимум 156,9 миллиона рублей — если исходить из цены за барана в этом году, которая составляет 11,5 тысячи рублей.

— если исходить из цены за барана в этом году, которая составляет 11,5 тысячи рублей. В 4 раза меньше , чем в Чечне — там власти отчитались о раздаче более 55 тысяч жертвенных животных.

, чем в Чечне — там власти отчитались о раздаче более 55 тысяч жертвенных животных. В 33,6 раза больше , чем в Минске — там в этом году на Курбан-байрам принесли в жертву 400 баранов и шесть быков.

Дарья Пинегина