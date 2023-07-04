В Татарстане планируют оказывать бесплатную юридическую помощь всем участникам спецоперации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Госсовет рассмотрит поправки к закону «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в Республике Татарстан». Изменения коснутся участников спецоперации.

Согласно закону, все участники спецоперации смогут получать бесплатную юридическую помощь. В частности, право на нее получат военнослужащие, добровольцы, заключившие контракт, члены добровольческих формирований, мобилизованные и лица, принимавшие участие в боевых действиях на территории ЛНР и ДНР в составе воинских формирований начиная с 11 мая 2014 года. Также на помощь могут рассчитывать члены их семей.

Все указанные лица могут бесплатно получить консультации по вопросам выплат денежного содержания, предоставления социальных гарантий и компенсаций, а также по вопросам признания умерших или без вести отсутствующих.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Соответствующий закон приняла Госдума еще в начале лета. Как считают депутаты, этот закон нужен для того, чтобы вышеуказанные вопросы военнослужащие не решали самостоятельно, за свои деньги.



В конце декабря 2022 года раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, согласно которому призванные в ходе частичной мобилизации жители республики наделяются правом на бесплатную юридическую помощь, оказываемую в рамках государственной системы. Ее также могут получить члены их семей.

О том, что в Татарстане намерены закрепить право участников специальной военной операции на бесплатную юридическую помощь, стало известно в середине декабря. С инициативой в Госсовет республики обратилась региональный омбудсмен Сария Сабурская. Она указала, что аналогичные законы приняли в Чувашии, Самарской, Ульяновской, Рязанской, Волгоградской областях и других регионах России.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов