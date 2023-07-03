В вузах и сузах Казани открыли 32 новые специальности

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В новом учебном году в вузах и средних профессиональных образовательных организациях будут обучать студентов в общей сложности по 32 новым программам. Об этом сообщила председатель Комитета по делам детей и молодежи города Алия Загидуллина на «деловом понедельнике».

— На 2023/2024 учебный год в высших учебных заведениях по программе бакалавриата открыты семь новых специальностей, такие как теплоэнергетика и теплотехника, ландшафтная архитектура, информационные системы и технологии, биотехнологии, экономика, экономика предприятий и организаций, финансы и кредит, — сообщила она.

В профессиональных образовательных организациях открылось 25 новых специальностей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Также открылся новый колледж с пятью новыми специальностями. Дополнительно 145 мест. Отделение среднего профессионального образования Колледжа Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, — рассказала Алия Загидуллина.

Алия Загидуллина напомнила, что в 2023 году школы Казани в общей сложности закончили 18 777 девятиклассников и одиннадцатиклассников. Они уже сдали ОГЭ и ЕГЭ и ожидают результаты последних экзаменов.



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Татьяна Демина