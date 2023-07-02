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Умер бывший президент Сербии Милан Милутинович

18:55, 02.07.2023
Умер бывший президент Сербии Милан Милутинович
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Бывший президент Сербии Милан Милутинович скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщил глава МИД страны Ивица Дачич.

— Последнее приветствие Милану Милутиновичу, бывшему президенту Республики Сербия, — написал он в соцсетях.

О причинах смерти Милутиновича информации пока нет.

Милан Милутинович родился в Белграде 19 декабря 1942 года. Был председателем городского комитета Союза коммунистов Врачара. В 1995 году назначен министром иностранных дел. Спустя еще два года стал президентом Сербии. На этой должности он проработал до 2002 года. Также его судили в Гаагском трибунале, но все обвинения с экс-главы государства были сняты.

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Айрат Назипов
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