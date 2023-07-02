Глава МИД Австрии назвал позором возможное решение о конфискации активов России

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Евросоюз при рассмотрении вопроса о конфискации российских активов должен следовать нормам права, в противном случае любое решение можно будет оспорить в суде. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

— Конфискация — это серьезное вмешательство в права. Нужно сделать так, чтобы потом ее нельзя было оспорить в Европейском суде. Здесь любое решение, будь то санкции или использование замороженных финансовых средств, можно оспорить в Люксембурге в Европейском суде. И если суд отменит решение, то это станет ответным ударом и, можно сказать, позором, — цитирует ТАСС его интервью телеканалу ORF.

По его словам, страны ЕС должны отстаивать международный порядок, основанный на праве.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В мае в Евросоюзе обсудили возможность перевода на Украину прибыли от замороженных российских активов на €196,6 миллиарда. Некоторые должностные лица также допустили, что подобное можно «провернуть» и с российскими активами, которые заморожены в Clearstream.

Позднее Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил Еврокомиссию, что использование прибыли с замороженных российских активов для восстановления Украины может подорвать доверие к евро как к мировой валюте.

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Айрат Назипов