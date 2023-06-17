FT: ЕЦБ предостерег от использования прибыли от замороженных активов России из-за рисков для евро

Фото: realnoevremya.ruАнна Сейтумерова

Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил Еврокомиссию, что использование прибыли с замороженных российских активов для восстановления Украины может подорвать доверие к евро как к мировой валюте, сообщили источники Financial Times



По мнению ЕЦБ, использование процентных доходов от замороженных российских активов может побудить другие центробанки отвернуться от европейской валюты, особенно если решение будет принято в одностороннем порядке, то есть без других стран G7.

— Это может привести к диверсификации резервов от активов, деноминированных в евро, увеличению стоимости финансирования для европейских суверенных компаний и диверсификации торговли, — сказано в записке.

В мае в Евросоюзе обсудили возможность перевода на Украину прибыли от замороженных российских активов на €196,6 миллиарда. Некоторые должностные лица также допустили, что подобное можно «провернуть» и с российскими активами, которые заморожены в Clearstream. Однако некоторые источники предупредили о возможных юридических последствиях таких действий из-за их возможного воздействия на финансовые рынки.



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Маргарита Головатенко