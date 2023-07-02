В Татарстане среднемесячная зарплата в середине весны выросла на 16,5%

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

В апреле 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций Татарстана составила 58 907 рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года она выросла на 16,5%, следует из данных официальной статистики.

По сравнению с мартом этого года среднемесячная зарплата в Татарстане почти не изменилась. Она выросла на 0,9%.

Апрельская среднемесячная зарплата в Татарстане оказалась выше, чем в целом в Приволжском федеральном округе. Она составила 52 540 рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 16,1%.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Татарстан также стал лидером по размеру среднемесячной зарплаты среди 14 регионов ПФО. На втором месте Пермский край — 58 113 рублей, на третьем — Башкирия (54 070 рублей), следует из доклада о социально-экономическом развитии России.

Напомним, в I квартале этого года среднемесячная зарплата в Татарстане, начисленная работникам предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, составила 55 176 рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года она выросла на 15,3%.

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Татьяна Демина