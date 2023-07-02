В начале следующей недели в Татарстане потеплеет до +31 градуса

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане в начале следующей недели ожидается потепление до +31 градуса. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.



Ночные температуры воздуха 3 июля составят от +11 до +16 градусов. В последующие две ночи прогнозируется от +13 до +18°С.

Днем в понедельник прогнозируется от +24 до +29 градусов. От +26 до +31°С в Татарстане ожидается 4 и 5 июля.

С понедельника по среду в Татарстане ожидается переменная облачность. В понедельник, 3 июля, местами возможен кратковременный дождь, в том числе с грозой. Во вторник и среду, 4 и 5 июля, преимущественно без осадков.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В понедельник прогнозируется юго-западный, западный ветер, порывы которого могут усиливаться до 15—18 м/с. Во вторник и среду ожидается северо-западный порывами 3—8 м/с.

Как заявил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев, в этом месяце температура воздуха достигнет климатической нормы — в среднем +20 градусов. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина