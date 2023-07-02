Минобороны России: войска завершили уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На Херсонском направлении российские войска завершили уничтожение подразделений ВСУ, которые высадились на остров Антоновский в районе моста. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.



Кроме того, за прошедшие сутки войска отразили 11 украинских атак на Донецком направлении около н.п. Артемовск, Водяное, Новобахмутовка, Северное, Первомайское и Марьинка в ДНР. Еще две атаки отражены в ЛНР на Купянском направлении, и три на Краснолиманском направлении.

За сутки силами ВС России уничтожена военная техника ВСУ, которая была доставлена из центральных и западных районов Украины. Их поразили на железнодорожных станциях Харьковской области.

Накануне на Донецком направлении войска отразили пять украинских атак. За сутки уничтожены до 160 украинских военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 и самоходная гаубица «Гвоздика».

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Айрат Назипов