Политолог оценил возможность разблокировки российских активов

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Российские активы, замороженные в других странах, не будут разблокированы, так как это может иметь серьезные последствия, считает политолог Артем Косоруков из МГУ имени М.В. Ломоносова.

По его словам, Россия должна будет компенсировать пропущенную прибыль, которую не смогла получить из-за невозможности распоряжаться этими активами.



Он также заявил, что Германия против передачи денег Украине, поскольку этого может не хватить для восстановления страны и потому что это может стать инструментом для будущих торгов с Россией.

— То есть в обмен на что европейцы согласятся разблокировать эти средства, — цитирует его Daily Moscow.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Германия как один из создателей и экономических моторов европейской интеграции следит за тем, чтобы ЦБ ЕС и немецкие банковские структуры были надежными и честными партнерами в международных отношениях, подчеркнул Косоруков.

Если они нарушат свои обязательства по российским замороженным активам или попытаются инвестировать их и направить проценты от дохода в восстановление Украины, это может подорвать доверие инвесторов всех развивающихся стран к надежности европейских банков. В таком случае инвесторы выведут свои средства, что может нанести удар по финансовой стабильности Германии и Евросоюза.

В мае в Евросоюзе обсудили возможность перевода на Украину прибыли от замороженных российских активов на €196,6 миллиарда. Некоторые должностные лица также допустили, что подобное можно «провернуть» и с российскими активами, которые заморожены в Clearstream.

Позднее Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил Еврокомиссию, что использование прибыли с замороженных российских активов для восстановления Украины может подорвать доверие к евро как к мировой валюте.

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Елизавета Пуншева