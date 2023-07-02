Здание Ново-Савиновского суда Казани отремонтируют почти за 2 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Казани планируют отремонтировать здание Ново-Савиновского районного суда, находящееся по ул. Короленко, 58а. Выделить на эти цели готовы 1,95 млн рублей, выяснило «Реальное время».

На ремонт отводится 30 дней с момента заключения контракта. Профинансируют его из федерального бюджета.

Работы пройдут в зале судебных заседаний 450 площадью 45,4 кв. метра. Там поменяют полы из линолеума и релина, заменят плинтусы и отремонтируют потолок.

Ремонт также затронет совещательную судьи 405, где заменят светильники и обновят пол, кабинет 413, холл четвертого этажа, зал судебного заседания 420 и совещательную. В списке также кабинеты 102, 312 и 316, кабинет заместителя председателя суда и его помощника 309, конвойное помещение, кухня приемной,

Напомним, ремонт планируется провести и в здании Вахитовского районного суда Казани, расположенном по ул. Лесгафта, 33. На работы из федерального бюджета готовы выделить 2,578 млн рублей.



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Татьяна Демина