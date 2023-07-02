В Вахитовском суде Казани проведут ремонт за 2,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В здании Вахитовского районного суда Казани, расположенном по ул. Лесгафта, 33, планируется провести выборочный капитальный ремонт. Выделить на него готовы 2,578 млн рублей, выяснило «Реальное время».

Профинансируют ремонт в здании Вахитовского районного суда Казани из федерального бюджета. Работы требуется завершить в течение 30 дней с момента заключения контракта.

Они предполагают разборку трубопроводов из водогазопроводных труб, демонтаж элеваторных узлов, установку фильтров и заглушек, установку центробежных насосов с электродвигателем, прокладку трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. В задание также входит устройство покрытий на цементном растворе из плиток.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в 2021 году на выборочный капремонт в здании Вахитовского районного суда в Казани выделяли 2,4 млн рублей. От подрядчика требовалось отремонтировать несколько кабинетов и залов, санузел на цокольном этаже.



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Татьяна Демина