Умер бывший первый замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Валерий Манилов
На 85-м году жизни умер бывший первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Валерий Манилов. Об этом ТАСС сообщил представитель Клуба военачальников страны Николай Дерябин.
Валерий Манилов умер после тяжелой продолжительной болезни в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка. Похороны запланированы на понедельник, 3 июля, на военном мемориальном кладбище в Мытищах.
Валерий Манилов работал первым заместителем начальника Генштаба ВС России с сентября 1996 года по июнь 2021 года. Помимо этого, известно, что он занимался информационным обеспечением действий федеральных сил в Чечне.
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