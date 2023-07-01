Новости общества

17:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Умер бывший первый замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Валерий Манилов

16:28, 01.07.2023

На 85-м году жизни умер бывший первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Валерий Манилов. Об этом ТАСС сообщил представитель Клуба военачальников страны Николай Дерябин.

Валерий Манилов умер после тяжелой продолжительной болезни в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка. Похороны запланированы на понедельник, 3 июля, на военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Валерий Манилов работал первым заместителем начальника Генштаба ВС России с сентября 1996 года по июнь 2021 года. Помимо этого, известно, что он занимался информационным обеспечением действий федеральных сил в Чечне.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также