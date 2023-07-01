Владимир Зеленский ввел санкции против нескольких компаний из Татарстана
Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции в отношении 192 человек и 291 компании. В список также вошли три компании из Татарстана и руководство завода «Электроприбор».
Санкции ввели против казанского «ЕКА», АО «Танеко» и ООО «Дронопорт» из Иннополиса. Из руководства «Электроприбора» под ограничительные меры попал гендиректор Павел Шацких. Также в список вошла руководитель ООО «Метснаб» Айсылу Ахметшина.
Под санкции попали компании Беларуси, Грузии и Казахстана. В их числе грузинская авиакомпания Georgian Airways и председатель совета директоров перевозчика Тамаз Гаиашвили.
Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России, он вступил в силу 23 июня. В 11-й пакет включили механизм борьбы с обходом санкций против России, который позволит вводить ограничения против третьих стран. Рестрикции коснулись 87 компаний, якобы поддерживающих РФ.
Европейский союз начал работу над 12-м пакетом санкций в отношении России, работа началась до того, как 11-й пакет был официально принят.
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