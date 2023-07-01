В Татарстане в июле температура воздуха достигнет климатической нормы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в июле температура достигнет климатической нормы — в среднем +20 градусов. Об этом «Реальному времени» рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

Ночные температуры, по его словам, не опустятся ниже +17 градусов. Вода же в реках и озерах, если прогноз осуществится, прогреется до нормы.

— По поводу осадков: в ближайшие дни погода поменяется, приобретет циклонический характер. Давление понизится, осадки появятся, — добавил доцент.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Так, с вечера четверга давление уже начало опускаться. Своего пика снижение достигнет к вечеру воскресенья, 2 июля.

— Это может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Давление понизится на 12 мм. Это достаточно много. Это падение давления сопоставимо с поднятием в гору на высоту 130 метров, — привел пример эксперт.

Конец весны и начало лета 2023 года в Татарстане отличились чередой природных аномалий — необычно теплый май и холодный июнь, засухи и заморозки. Из-за высоких майских и низких июньских температур жители республики прожили два одинаковых по погоде месяца, считает Аухадеев. Чем еще отличился июнь и чего ждать от июля — в материале «Реального времени».

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Елизавета Пуншева