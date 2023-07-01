Ночью и днем 2 июля в Татарстане ожидается сильный ветер и гроза
В Татарстане и ее столице 2 июля, в воскресенье, ожидается ухудшение погоды. По прогнозу Гидрометцентра республики, возможны грозы и сильный ветер.
Ночью и днем 2 июля порывы юго-западного ветра местами могут кратковременно усиливаться до 15—20 м/с. Местами также ожидаются грозы.
В целом в воскресенье в Татарстане ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Минимальная температура воздуха ночью +12..+17 градусов, днем +22..+27°С.
В Татарстане, а также в других регионах Приволжского федерального округа: в Башкирии, Самарской, Саратовской и Оренбургской областях, температура воздуха в июле ожидается выше нормы.
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