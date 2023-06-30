Экологи заявили об отсутствии загрязнения воздуха после пожара в Заинском районе Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанские экологи провели отбор проб воздуха на месте пожара у села Старое Маврино Заинского района республики. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минэкологии региона, специалисты не нашли превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

— На место оперативно выехали специалисты отдела обеспечения экологического надзора вместе с передвижной экологической лабораторией. Были отобраны пробы воздуха. По результатам анализа проб атмосферного воздуха в границах санитарно-защитной зоны производственной площадки, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено, — рассказали в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня на недействующем наземном резервуаре для нефтепродуктов произошел пожар. Сообщение о происшествии поступило в 10.21. Спустя 40 минут пожарные полностью справились с огнем.

В результате пожара погибли рабочие 1976 и 1987 годов рождения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).

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Айрат Назипов