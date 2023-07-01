Больше трети жителей ПФО намерены провести отпуск в путешествии по России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Этим летом провести свой отпуск в путешествии по России планируют 35% жителей ПФО. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом hh.ru.

За границу собирается отправиться лишь 21% респондентов. Еще 11% хотят провести свой отпуск на даче, по 10% планируют заниматься бытовыми делами и пойти в поход, 7% проведут отпуск на дома «на диване». Возьмут подработку 5% опрошенных.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чуть меньше половины жителей Поволжья — 41% — рассчитывает потратить на отпуск до 50 тысяч рублей, еще 38% намерены потратить больше. Остальные затруднились ответить на этот вопрос.

Напомним, за год популярность курортов ОАЭ среди россиян возросла в четыре раза. Чаще всего российские туристы выбирают Дубай (53% от общего потока). На втором месте по востребованности Рас-эль-Хайма (14%). Еще 10% жителей страны приобрели билеты в Шарджу.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева