В Казани до конца лета ограничено движение по улице Горького
В Казани временно ограничили движение по улице Максима Горького, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.
Участок в районе дома №3 будет закрыт до 30 августа в связи со строительными работами.
В Казани ограничат движение для транспорта по улице Технической с 4 июля. Закрывать дорогу будут поэтапно. Еще в городе ограничат проезд между зданием №8 по ул. Солдатской и домом №6 по ул. Бондаренко — с 10 по 16 июля.
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