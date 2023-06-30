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В Казани до конца лета ограничено движение по улице Горького

16:33, 30.06.2023
В Казани до конца лета ограничено движение по улице Горького
Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

В Казани временно ограничили движение по улице Максима Горького, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Участок в районе дома №3 будет закрыт до 30 августа в связи со строительными работами.

Фото: скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс.Карты»

В Казани ограничат движение для транспорта по улице Технической с 4 июля. Закрывать дорогу будут поэтапно. Еще в городе ограничат проезд между зданием №8 по ул. Солдатской и домом №6 по ул. Бондаренко — с 10 по 16 июля.

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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