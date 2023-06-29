В Казани временно ограничат движение по улице Солдатской
Движение по улице Солдатской в Казани ограничат для движения транспорта, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.
Проезд будет закрыт с 10 по 16 июля между зданием №8 по ул. Солдатской и домом №6 по ул. Бондаренко.
Ограничение движения связано с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей.
В столице Татарстана частично ограничили передвижение автомобилей по улице Чистопольской. С 23 июня по 15 августа по ул. Чистопольской в районе домов №4 и №10/8, а также в районе дома №6 по ул. Бондаренко и здания №8 по ул. Солдатской полностью закрыли местный проезд и тротуар.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым