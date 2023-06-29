В Казани временно ограничат движение по улице Солдатской

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Движение по улице Солдатской в Казани ограничат для движения транспорта, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.



Проезд будет закрыт с 10 по 16 июля между зданием №8 по ул. Солдатской и домом №6 по ул. Бондаренко.

Ограничение движения связано с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей.

Фото: скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс.Карты»

В столице Татарстана частично ограничили передвижение автомобилей по улице Чистопольской. С 23 июня по 15 августа по ул. Чистопольской в районе домов №4 и №10/8, а также в районе дома №6 по ул. Бондаренко и здания №8 по ул. Солдатской полностью закрыли местный проезд и тротуар.

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Маргарита Головатенко