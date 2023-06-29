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В Казани временно ограничат движение транспорта по улице Технической

21:26, 29.06.2023
В Казани временно ограничат движение транспорта по улице Технической
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани ограничат движение для транспорта по улице Технической. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.

Закрывать дорогу будут поэтапно:

  • с 4 июля по 10 августа будет закрыт участок улицы от здания №4 до здания №4б;
  • с 6 по 12 июля ограничат движение транспорта в районе здания №4а с полным закрытием въезда на автозаправочную станцию;
  • с 13 по 19 июля ограничение будет действовать вблизи здания №4 с полным закрытием выезда из АЗС.
Фото: скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps

В столице Татарстана частично ограничили передвижение автомобилей по улице Чистопольской. С 23 июня по 15 августа по ул. Чистопольской в районе домов №4 и №10/8, а также в районе дома №6 по ул. Бондаренко и здания №8 по ул. Солдатской полностью закрыли местный проезд и тротуар.

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан

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