Глава Росмолодежи заявила, что форумы — Tinder здорового человека

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Глава Росмолодежи Ксения Разуваева заявила, что форумы, которые организуются и проводятся ее агентством, — это «Tinder здорового человека». По ее мнению, это правильная альтернатива приложению для знакомств.

Ксения Разуваева обратила внимание, что на молодежных форумах могут познакомиться люди из разных регионов России. Некоторые из них могут найти на них свою любовь.

— Часто создаются настоящие, крепкие семьи, молодые люди делают предложение руки и сердца прямо на сцене любимым девушкам, — цитирует Ксению Разуваеву «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Росмолодежь не планирует заниматься созданием каких-либо замен ушедшему из России Tinder, уточнила глава федерального агентства.

Напомним, Tinder перестал работать в России с 30 июня. Приложение для знакомств пропало из магазинов приложений Play Market и App Store.



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Татьяна Демина