В Казани наказали водителя Lada — он едва не сбил пешехода на «зебре»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сотрудники казанской Госавтоинспекции нашли по видеоролику водителя автомобиля Lada Kalina, который задел пешехода в центре города. Мужчина переходил дорогу по «зебре», тогда как автомобилист двигался по велодорожке.

— При изучении указанного материала, был установлен государственный регистрационный знак автомобиля, а в дальнейшем и сам водитель, который вину в нарушении ПДД РФ признал, — рассказали в ГИБДД.

На водителя были составлены административные материалы по ч.2 ст.12.15 КоАП России («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона») и ст. 12.18 КоАП («Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения»). Суммарное наказание по обеим статьям составляет 3,5 тысячи рублей.

Неделю назад в Нурлатском районе Татарстана 44-летний водитель автомобиля Lada скрылся после ДТП с пострадавшими, но был задержан спустя полчаса сотрудниками ГИБДД. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, предполагаемый виновник ДТП не выбрал безопасную скорость, вылетел в кювет и опрокинулся. В результате три пассажира автомобиля, 1967, 1975 и 1989 годов рождения, получили травмы различной степени тяжести.

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Айрат Назипов