В Казани задержали предполагаемых грабителей, забравших из уфимского магазина около 5 млн рублей

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео МВД России

Полицейские задержали в Казани и Уфе четверых молодых людей, подозреваемых в совершении разбойного нападения. По данным МВД, предполагаемые злоумышленники ограбили магазин электроники в столице Башкортостана, забрав около 5 млн рублей и 7 мобильных телефонов.

Как считают полицейские, вероятные грабители зашли в магазин, который расположен на улице Маршала Жукова. Сначала они брызнули из перцового баллончика в работников и, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали у них ключи от сейфа. Получив желаемое, они сели в автомобиль и скрылись с места происшествия.

— Двое из них являлись непосредственными исполнителями преступления, третий выполнял роль водителя. Еще один — бывший сотрудник магазина, который, по предварительным данным, рассказал сообщникам, где хранятся деньги. Задержанные сообщили, что похищенное разделили между собой и значительную часть потратили, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео МВД России

По местам проживания задержанных уже проведены обыски, часть денег изъята. Пистолет, которым они угрожали работникам магазина, оказался игрушечным.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ («разбой»). Трое подозреваемых заключены под стражу, одному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В июле прошлого года уроженца Челябинска задержали при попытке ограбления ювелирного салона в казанском ТЦ «Мега». Он хотел вынести два планшета с 35 кольцами с бриллиантами. Их стоимость оценивается в 2,9 млн рублей. Но действия мужчины заметила продавщица, после чего он был задержан.

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Айрат Назипов