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Пытался вынести 35 колец с бриллиантами: в казанской «Меге» повязали грабителя

15:15, 19.07.2022 1
Пытался вынести 35 колец с бриллиантами: в казанской «Меге» повязали грабителя
Фото: realnoevremya.ru

Уроженца Челябинска задержали при попытке ограбления ювелирного салона в казанском ТЦ «Мега» 15 июля. Преступление заметила продавец соседнего магазина, подняла крик, и преступнику пришлось сбежать, бросив похищенное.

Как сообщают в МВД Татарстана, добычей грабителя едва не стали два планшета с 35 кольцами с бриллиантами. Их стоимость оценивается в 2,9 млн рублей.

Вчера Советский райсуд Казани санкционировал арест фигуранта.

На данный момент установлено: подозреваемый воспользовался отсутствием продавщицы на месте и стал забирать планшеты с дорогими украшениями с бриллиантами, которые почему-то не были заперты на замок. Бдительность сотрудницы соседнего магазина помогла пресечь преступление.

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Ирина Плотникова
ПроисшествияБизнесОбществоВластьРозничная торговляЭкономикаФинансы Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:20
    а продавец где был? на обеде?
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