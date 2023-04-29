В Татарстане стартовала речная навигация — видео

Фото: скриншот видео ТНВ

Сегодня в Татарстане стартовала речная навигация. Уже с 6 утра у касс казанского речного порта произошел ажиотаж, поскольку билеты раскупали перед самой отправкой «омиков». Подробнее о том, как готовились к началу сезона теплоходы и какие новшества ждут жителей республики в этом году, — в материале «Новостей Татарстана» телеканала ТНВ.

— До этого вообще нельзя было на тот берег попасть, а сейчас можно будет. Соответственно, ждем не дождемся, — поделился житель Казани Александр Морозов.

Для сравнения: дорога на машине, которая есть не у всех, занимает около 1,5 часа. Благодаря навигации время пути сокращается до 45 минут.

В этом году, несмотря на раннюю весну, навигация открылась традиционно в конце апреля. Специалисты объясняют это ежегодной плановой подготовкой судов к спуску на воду. Все лето по Волге и Каме будут курсировать девять теплоходов и три скоростных метеора. Они будут развозить пассажиров по 10 маршрутам. Перед навигацией все суда прошли капитальный ремонт и проверку.

— Все суда, которые эксплуатировались в прошлом году, проходят ежегодное освидетельствование и капитальный ремонт. Все они без получения соответствующей документации от Российского речного регистра и Роспотребнадзора просто не утверждаются, — рассказал начальник отдела Министерства транспорта и дорожного хозяйства Алмаз Абдрахманов.

В этом году маршрут продлили вниз по Волге, и теплоходы будут ходить до Нижнего Услона, а ранее их конечной остановкой была пристань «Садовая». Также с 1 июня из-за высокого туристического потока увеличат количество рейсов до Свияжска.

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Максим Кокунин