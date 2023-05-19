На KazanForum рассказали, как будет развиваться таможенное регулирование в ЕАЭС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Международное сотрудничество с партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), Арменией, Беларусью, Казахстаном и Киргизией, в условиях внешнего санкционного давления продолжается в соответствии с ранее намеченными планами и имеет потенциал для дальнейшего развития, рассказал руководитель ФТС России Руслан Давыдов на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023».



Сотрудничество осуществляется в различных форматах, один из них — «5+1». В таком формате, к примеру, проходит сотрудничество с Ираном по вопросам преференциальной торговли. В перспективе планируется заключить соглашения о свободной торговле с Египтом, Индонезией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Планируется реализовать совместный проект государств — членов ЕАЭС по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельскохозяйственной продукции и продовольствия под названием «Евразийский агроэкспресс». Проект предусматривает включение перевозок, осуществляемых по МТК «Север — Юг» в направлении Туркменистана, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов и Индии, а также устранения ограничительных мер и оптимизации таможенных и иных административных процедур при реализации перевозок в направлении Китая.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

До конца 2023 года Россия планирует подписать соглашение о свободной торговле с Ираном. В последние два года товарооборот растет с ежегодным темпом в 20%. По итогам 2021 года объем взаимной торговли вырос на 20% — до $5 млрд, а в 2022 году товарооборот ЕАЭС с Ираном увеличился на 23% — до $6 миллиардов.

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Маргарита Головатенко