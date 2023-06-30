До конца лета у мастерских Елабужского политеха заменят кровлю

Как выяснило «Реальное время», у учебно-производственных мастерских ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» до 31 августа заменят кровлю. Стоимость контракта составляет 4,2 млн рублей, которые будут выделены из республиканского бюджета.

Подрядчику предстоит не только провести работы, но и организовать строительную площадку, договорившись с городскими властями о местах складирования материала и мусора. Вместе с этим он должен будет самостоятельно обеспечить территорию ограждением и средствами индивидуальной защиты (строительными касками, перчатками и т. д.).

На первом этапе работ исполнитель должен будет провести демонтаж имеющейся кровли, а затем заняться разработкой теплоизоляции. Далее он займется устройством новой кровли из профилированного листа и снегозадержателей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в Казани дом напротив Татарского академического государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля также ждет долгожданный частичный ремонт. Речь идет о доме №5 на ул. Театральной, где с 1956 по 1960 год жил певец и режиссер Ниаз Даутов. На обновление кровли здания, которое признано объектом культурного наследия, власти Татарстана готовы потратить более 8,4 миллиона рублей. О том, почему возникла такая необходимость и что изменится в ходе капремонта, — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин