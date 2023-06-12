Дом Нияза Даутова ждет частичный, но долгожданный ремонт

Фото: realnoevremya.ru/Лина Саримова (архив)

Как выяснило «Реальное время», в Казани дом напротив Татарского академического государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля ждет частичный, но долгожданный ремонт. Речь идет о доме №5 по ул. Театральной, где с 1956 по 1960 год жил певец и режиссер Ниаз Даутов. На обновление кровли здания, которое признано объектом культурного наследия, власти Татарстана готовы потратить более 8,4 миллионов рублей. О том, почему возникла такая необходимость и что изменится в ходе капремонта — в нашем материале.



Реконструкция напрашивается давно

Дом по улице Театральной построен в 1950 году по проекту архитектора Ахмеда Бикчентаева, а введен в эксплуатацию в 1956-м. С момента открытия его дверей и на протяжении четырех лет в нем проживал заслуженный и народный артист РСФСР Ниаз Даутов. Место жительства выбрано неспроста, поскольку он был солистом и главным режиссером театра оперы и балета, постановки он ставил в разных городах страны. Среди них в том числе и произведения мировой оперной классики «Кармен», «Чио-Чио-сан», «Богема», «Пиковая дама», «Отелло», «Борис Годунов». За тридцать лет режиссерской работы он поставил почти 80 спектаклей. Особая страница в его творчестве — оперы татарских композиторов «Алтынчеч» Жиганова, «Самат» Валиуллина, «Джигангир» Губайдуллина, «Кара за любовь» Мулюкова и другие.

В марте 2021 года Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия признал здание по ул. Театральной объектом культурного наследия. На сегодняшний день четырехэтажный кирпичный дом, который в народе прозвали «сталинский особняк», является жилым.



Фото: коллаж realnoevremya.ru — скриншоты «Яндекс.Карты»

Объекта находится в эксплуатации уже 67 лет. За это время на стенах появились крупные трещины, сильно возмущавшие его обитателей. В разные годы жители жаловались на неудовлетворительное состояние дома, требуя провести в нем капитальный ремонт. Сейчас особый страх у граждан вызывает состояние лепнины на фасадах, а 12 лет назад они заявляли, что здание и вовсе может «расколоться на части». Тоже самое они говорили и в 2016 году.

С получением статуса объекта культурного наследия дом все-таки попал список подлежащих ремонту. Согласно официальным документам, провести небольшие противоаварийные работы должны были еще до декабря 2022 года. А в этом году здание по ул. Театральная, 5 наряду с другим объектом культурного наследия — двухэтажным деревянным домом 1917 года постройки на ул.Ульянова-Ленина, 31 — вошел в программу капитального ремонта.



До 2024 года специалисты будут проводить полные инженерные изыскания и собирать рабочую документацию для масштабной реставрации здания. При этом само обновление дома проведут не раньше 2025 года, следует из технической документации, с которой ознакомилось «Реальное время». Что же касается работ, которые запланированы на ближайшие сроки, то они затронут кровлю, которая уже давно пришла в негодность вместе со своими опорами.

Новые архитектурные решения

Согласно проектной документации, заказчик ремонта — НКО «Фонд жилищно-коммунального хозяйства РТ». Как указано в требованиях организации, все работы по замене кровли должны завершиться до 1 декабря 2023 года.

По конструктивной схеме крыша здания представляет собой чердачную трехскатную конструкцию. На чердаке есть щели, трещины, протечки и прогибы. Сама кровля требует замены из-за плохого состояния — коррозии и деформации листов.

Фото: коллаж realnoevremya.ru — скриншоты проектной документации

Специалисты, проводившие осмотр, рекомендовали строителям демонтировать стальные листы, пароизоляцию, обрешетку, водостоки, а также устроить наружную водосточную организованную систему, оштукатурить внутренние кирпичные поверхности стен и вентиляционных шахт.

Ожидается, что архитектурные элементы крыши все же будут заменены на новые. При этом рабочие не только обновят крышу, но и модернизируют ее, установив снегоудержатель и карнизный свес.

Особое внимание заказчик просит уделить утеплению здания. Средняя температура наиболее холодной части отопительного периода равна 17,7°С. От подрядчика требуется установить на чердаке новый утеплитель Rockwool.



Ремонт крыши театра

Примерно по такому же принципу до конца 2023 года в Казани отремонтируют кровлю и самого Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, который расположен перед главным фасадом «сталинского особняка». На работы готовы потратить из республиканского бюджета 116,8 миллиона рублей.



Подрядчику предстоит обновить площадь в 800 квадратных метров. Летом 2022 года «Татинвестгражданпроект» исследовал ее состояние и выяснил, что на отдельных участках имеются дефекты — обнаружены пробоины и сквозные щели в кровельных листах, многочисленные следы протечек, коррозия, а швы плохо загерметизированы. При этом последний капитальный ремонт в театре проводился в 2018–2020 годах.

— Аварийное состояние ввиду значительной негерметичности, приводящей к систематическому замачиванию мансардных конструкций и обрушению его элементов, — говорилось в отчете.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Айрат Назипов, Максим Кокунин