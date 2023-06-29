Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре 30 июня

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Бугульминском и Бавлинском районах Татарстана в пятницу, 30 июня, ожидается ухудшение погоды. По прогнозу Гидрометцентра республики, возможны грозы и сильный ветер.

Завтра днем и вечером порывы юго-восточного ветра местами могут кратковременно усиливаться до 15—20 м/с. Кое-где ожидаются грозы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в Татарстане 30 июня ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до +24... +29 градусов, а в восточных районах — до 33°С.

Сегодня в Татарстане прогнозируется до +28 градусов. В Казани воздух прогреется до +27°С.

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Татьяна Демина