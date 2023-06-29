В Челнах открыли движение по мосту через реку Каму
В Набережных Челнах открыли движение по мосту через реку Каму, сообщили в мэрии города.
Работы завершили раньше срока на 11 дней. Строители заменили верхний слой асфальтобетона, заменили дождеприемники и ливневые канализации, а еще отремонтировали деформационные швы.
Летом в связи с дорожными работами на мосту неоднократно образовывались большие пробки. 25 июня пробка растянулась на участке от села Поспелово Елабужского района до центра моста через реку Каму, ее протяженность составила 12 км.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии