На въезде в Набережные Челны образовался 12-километровый затор

Фото: скриншот сервиса "Яндекс.Карты" от realnoevremya.ru

На въезде в Набережные Челны образовалась 12-километровая автомобильная пробка. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Пробка растянулась на участке от села Поспелово Елабужского района до центра моста через реку Каму. Причиной образовавшегося затора стали дорожные работы, проводимые на самом мосту.

Напомним, на этой неделе в Казани на Сибирском тракте из-за аварии наблюдалась пробка в 2 километра. ДТП произошло возле «КАН Авто» в сторону города. Как сообщили «Реальному времени» очевидцы, один из автомобилей пытался проскочить на мигающий желтый.

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Максим Кокунин