В Госдуме предложили запретить продавать алкоголь в жилых домах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Госдуме предложили ввести запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах. Предложение включено в экспертный доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз.

— Предусмотреть возможность полного запрета алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме, принятого в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, направленного в уполномоченный орган исполнительной власти, — приводит «РИА Новости» слова из документа.

Кроме того, предлагается установить минимальную площадь объекта общепита для продажи алкоголя — не менее 50 квадратных метров.

В Госдуме также предложили ввести запрет для индивидуальных предпринимателей на продажу пива и сидра в общепите. Кроме того, предлагается обязать предпринимателей передавать данные в Единую государственную информационную систему о розничной продаже пива и пивных напитков.

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Елизавета Пуншева