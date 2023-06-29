У восточного побережья Камчатки произошло ощутимое землетрясение

Жители Усть-Камчатского района ощутили землетрясение магнитудой 4,2 балла. Об этом сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН.

— Жители Усть-Камчатского района сегодня днем ощутили землетрясение силой до 4 баллов. Магнитуда в эпицентре, который располагался в 30 километрах от поселка Усть-Камчатск, составила 4,2. Глубина залегания очага составила 4 километра под горной грядой, — отмечается в сообщении.

По информации ГУ МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.



22 июня в Черном море у берегов Крымского полуострова произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла. Уточняется, что землетрясение произошло в 59 километрах к югу от Севастополя и в 51 километре к югу от Балаклавы.

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Елизавета Пуншева