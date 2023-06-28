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В России предложили ввести уголовную ответственность за использование заменителей в продуктах

16:56, 28.06.2023
В России предложили ввести уголовную ответственность за использование заменителей в продуктах
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за использование в продуктах питания заменителей, в том числе пальмового масла.

— Все то, что должно содержать молоко, содержит пальмовое масло — фальсификат, вред для здоровья. Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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