В России предложили ввести уголовную ответственность за использование заменителей в продуктах
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за использование в продуктах питания заменителей, в том числе пальмового масла.
— Все то, что должно содержать молоко, содержит пальмовое масло — фальсификат, вред для здоровья. Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители, — сказал он.
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