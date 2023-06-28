Володин предложил Думе осудить действия допустивших сожжение Корана

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить проект постановления палаты об осуждении действий властей Швеции, допустивших сожжение Корана в мусульманский праздник Курбан-байрам.



— Есть предложение, чтобы наш комитет профильный подготовил к завтрашнему дню постановление, в котором мы должны осудить действия властей Стокгольма, Швеции, которые разрешили сожжение Корана рядом с мечетью в этот священный день для всех мусульман, — сказал Володин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

27 января лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран в Дании. Скандальную акцию радикал провел в Копенгагене. Отмечалось, что для реализации плана Палудану выделили отдельное место, которое охранялось силовиками.

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Маргарита Головатенко