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Володин предложил Думе осудить действия допустивших сожжение Корана

14:47, 28.06.2023 1
Володин предложил Думе осудить действия допустивших сожжение Корана
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить проект постановления палаты об осуждении действий властей Швеции, допустивших сожжение Корана в мусульманский праздник Курбан-байрам.

— Есть предложение, чтобы наш комитет профильный подготовил к завтрашнему дню постановление, в котором мы должны осудить действия властей Стокгольма, Швеции, которые разрешили сожжение Корана рядом с мечетью в этот священный день для всех мусульман, — сказал Володин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

27 января лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран в Дании. Скандальную акцию радикал провел в Копенгагене. Отмечалось, что для реализации плана Палудану выделили отдельное место, которое охранялось силовиками.

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Маргарита Головатенко
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