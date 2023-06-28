Бывший сотрудник колонии предстанет перед судом за провоз телефонов заключенным за взятку

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

28-летнего жителя Мамадышского района Татарстана, бывшего сотрудника ФКУ «Исправительная колония №10», обвинили в провозе телефонов в колонию для заключенных за взятку, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Татарстанец был водителем пожарной машины отдельного поста ведомственной пожарной охраны ФКУ «Исправительная колония №10» в Менделеевске. Он провез в колонию мобильные телефоны и комплектующие в 2021—2022 годах, за что получил взятку в 62 тысячи рублей.

Кроме того, он неоднократно сливал использовал по своему усмотрению дизельное топливо из служебного транспорта. Этим он причинил учреждению ущерб в 6 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Обвиняемый признал причастность к совершению преступления, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Маргарита Головатенко