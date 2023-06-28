«Известия»: в России предложили установить максимальные цены на автомобили российской сборки

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В России предложили установить максимальные цены на автомобили российской сборки: максимальную надбавку для автосалонов на стоимость на уровне 15%. С инициативой выступил Национальный союз защиты прав потребителей, сообщают «Известия».



В письме к премьеру Михаилу Мишустину привели в пример статистику «Автостата», согласно которой за первый квартал 2023 года средняя цена нового автомобиля выросла на 11%, в 2022 году — на 20%. Эксперты считают, что на динамику цен влияют причины не только объективные, стоимость завышают искусственно.

Рассчитывается, что введение максимально допустимых цен на российские машины позволит упорядочить ситуацию и снизить их конечную стоимость.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В начале июня АвтоВАЗ заявил о начале проверки трех дилерских московских центров после публикаций о необоснованном повышении цен на автомобили Lada Vesta нового поколения. С 10 июня компаниям, которым принадлежат эти дилерские центры, приостановили отгрузку новых автомобилей Lada Vesta.

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Маргарита Головатенко