АвтоВАЗ проверит трех дилеров после сообщений о необоснованном повышении цен на Lada

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

АвтоВАЗ заявил о начале проверки трех дилерских московских центров после публикаций о необоснованном повышении цен на автомобили Lada Vesta нового поколения.

— В частности, после публикации в одном из федеральных СМИ материала о необоснованном повышении цен на Lada Vesta нового поколения начата оперативная проверка в отношении трех дилерских центров в Москве — «Автогермес», «Торгмаш» и «Техинком», — говорится в сообщении компании.



Подчеркивается, что с 10 июня компаниям, которым принадлежат эти дилерские центры, приостановлена отгрузка новых автомобилей Lada Vesta.

В случае подтверждения систематических нарушений к ним будут применены штрафные санкции: сокращение квот на поставку автомобилей или разрыв дилерского соглашения, подчеркнули в АвтоВАЗе, сообщает ТАСС.

Напомним, в конце апреля глава компании Максим Соколов заявлял о планах установить с мая этого года максимально допустимые цены на продажу автомобилей Lada в дилерской сети бренда.

Первый тестовый автомобиль Lada Vesta NG АвтоВАЗ собрал в ноябре. Предсерийное производство Lada Vesta NG запустили в феврале этого года. В конце мая АвтоВАЗ объявил о начале отгрузок Lada в дилерские центры и о начале приема предзаказов на Lada Vesta нового поколения.

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Илина Хакимова