Politico: США заявили, что дальнейшая помощь Украине зависит от успеха контрнаступления

Представители вашингтонской администрации заявили, что дальнейшая помощь США Украине, а также международная репутация американского президента Джо Байдена зависят от успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает газета Politico.



По их словам, если ВСУ добьются успеха, то Запад продолжит направлять военную и экономическую помощь Киеву.

А вот в случае неудачи, отмечает издание, «эта поддержка, вероятно, прекратится, что вызовет более настойчивые призывы к ускоренному дипломатическому урегулированию» ситуации на Украине. В связи с этим, подчеркивает Politico, «Белый дом с тревогой наблюдает за контрнаступлением Украины».

Также газета уверяет, что представители американской администрации до сих пор не определились, выделят ли законодатели дополнительные средства для Киева, когда подойдут к концу одобренные ранее Конгрессом суммы.

Представители власти опасаются, что неудачи на поле боя могут дать возможность республиканцам Палаты представителей создать препятствия в деле предоставления Киеву дополнительных средств.



Растет в США, по сообщениям газеты, и беспокойство по поводу того, что Украина наносит удары по признанной Вашингтоном российской территории. Это привело к «нескольким частным строгим замечаниям по дипломатическим каналам», отмечается в статье.

Politico вслед за еще одной американской газетой The New York Times также сообщила, что американские должностные лица считают, что за атакой беспилотников на Кремль в начале мая стоит Киев или проукраинские группировки.

Вооруженные силы Украины с утра 4 июня пытались провести крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. Своих задач противник не добился. Вчера министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что до 1,5 тысячи украинских военных и 150 единиц техники минувшей ночью пытались прорвать оборону на Запорожском направлении.



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Илина Хакимова