В Белоруссии разработают алгоритм применения ядерного оружия

В Белоруссии определят алгоритм применения российского тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко.

— Начальник Генштаба Вооруженных Сил Виктор Гулевич как раз присутствует здесь. Ему, министру и председателю КГБ поставлена задача — определить алгоритм применения этого оружия. Основа его должна быть в том, что мы его должны применить в трудную минуту, если на нас нападут. А значит, нападут, как в России уже начали выговаривать, на Союзное государство, — передает его слова «БелТА».

Александр Лукашенко добавил, что настаивал на размещении в стране ТЯО, «чтобы сюда никто не сунулся».

— Допустим, мы можем его применить по согласованию с Россией. Вот эти досужие рассуждения: нас используют и прочее — это все фигня. Этого нет и быть не может. Это наше оружие, и мы его будем использовать (в случае, если возникнет в этом необходимость), — подытожил он.

О том, что Россия разместит на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие стало известно в конце марта. Президент страны Владимир Путин объяснил, что поводом для такого шага стало заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. При этом он отметил, что Белоруссия давно просила разместить у себя на территории российское ядерное оружие. Путин добавил, что Россия делает то, что США делают десятилетиями.

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Айрат Назипов