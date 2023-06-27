Бугульминский «Водоканал» оштрафовали за обман потребителей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

ООО «Бугульма-Водоканал» оштрафовали по ч. 1 статьи 14.7 КоАП России — за обман потребителей. Компания включила в счет-квитанции за август и сентябрь 2022 года незаконное доначисление за услуги водоснабжения жителем деревни Елховка, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.



Организация пыталась обжаловать постановления о привлечении ее ответственности в Бугульминском городском суде. Он отклонил ее и признал документ законным и обоснованным.

Решение вынесено 16 июня. В законную силу оно пока не вступило. Сумма штрафа не уточняется.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Административное правонарушение со стороны ООО «Бугульма-Водоканал» выразилось во введении потребителей услуги водоснабжения в заблуждение относительно цены и условий ее приобретения в виде обсчета при реализации, уточняет Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

В мае «Реальное время» писало, что бугульминский «Водоканал» перекрыл воду жителям района: снес водоразборные колонки в деревнях и селах. По двум фактам прекращения снабжения водой Следком возбудил уголовное дело, однако колонки не восстановили и процесс их ликвидации в других населенных пунктах продолжался.



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Татьяна Демина