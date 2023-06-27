За неделю в Татарстане оформляется около 100 карт болельщика

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в неделю через МФЦ оформляется около 100 карт болельщика. Такие данные озвучила директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в республике Ленара Музафарова.

— Когда только «Рубин» прошел [в РПЛ], мы ездили сами по крупным предприятиям, была наша инициатива. Зарегистрировали где-то тысячу карт болельщика. Но вот сейчас, игра, по-моему, 17 [июля] будет, не помню, к сожалению, в неделю буквально 100. Всего лишь 100 [человек] оформляют карту болельщика, — рассказала она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Неделю назад пресс-атташе «Рубина» Марат Вагизов рассказывал, что в Татарстане карту болельщика оформили 6 тысяч человек. По его прогнозу, «их будет намного больше».

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Татьяна Демина