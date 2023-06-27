«Процентов 40 просрочек у нас есть»: экстерриториальные заявления в МФЦ Татарстана завершают несвоевременно
В Татарстане 1 307 из 3 348 поступивших в МФЦ в этом году экстерриториальных заявлений завершены несвоевременно или результаты не могли быть выданы по ряду причин, в том числе из-за отсутствия электронной цифровой подписи. Об этом сообщила директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в республике Ленара Музафарова.
— В настоящее время по нескольким муниципальным районам мы наблюдаем несоблюдение сроков оказания услуг. Задержки составляют от нескольких дней до месяца, — рассказала она.
Чтобы документы выдавали срок, МФЦ направляет письма в адрес руководителей муниципалитетов Татарстана.
— Цифра очень нехорошая. Пусть не 50%, но процентов 40 просрочек пока у нас есть, — подытожила Ленара Музафарова.
Ленара Музафарова рассказала, что все муниципальные услуги по Татарстану представляются по экстерриториальному принципу с 2023 года. Кроме республики таким образом работают всего лишь несколько регионов России.
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