Директор МФЦ в Татарстане назвала самые востребованные экстерриториальные муниципальные услуги

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Директор МФЦ в Татарстане Ленара Музафарова назвала самые востребованные среди жителей республики экстерриториальные муниципальные услуги. В списке оказалась выдача градостроительного плана земельного участка, а также присвоение, изменение или аннулирование адресов.



— Связаны со строительством, с выделением земельного участка, потому что действительно очень удобно, — сказала Ленара Музафарова.

По экстерриториальному принципу предоставлено уже свыше 3 тысячи документов. Но в некоторых районах Татарстана не соблюдаются установленные сроки оказания услуг — задержки достигают месяца.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Ленара Музафарова рассказала, что все муниципальные услуги по Татарстану представляются по экстерриториальному принципу с 2023 года. Кроме республики, таким образом работают всего лишь несколько регионов России.

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Татьяна Демина