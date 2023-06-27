Директор МФЦ в Татарстане назвала самые востребованные экстерриториальные муниципальные услуги
Директор МФЦ в Татарстане Ленара Музафарова назвала самые востребованные среди жителей республики экстерриториальные муниципальные услуги. В списке оказалась выдача градостроительного плана земельного участка, а также присвоение, изменение или аннулирование адресов.
— Связаны со строительством, с выделением земельного участка, потому что действительно очень удобно, — сказала Ленара Музафарова.
По экстерриториальному принципу предоставлено уже свыше 3 тысячи документов. Но в некоторых районах Татарстана не соблюдаются установленные сроки оказания услуг — задержки достигают месяца.
Ленара Музафарова рассказала, что все муниципальные услуги по Татарстану представляются по экстерриториальному принципу с 2023 года. Кроме республики, таким образом работают всего лишь несколько регионов России.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым