Средняя цена нового авто в ПФО — 3 250 тыс. рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Приволжском федеральном округе размещены объявления о продаже 14 000 новых автомобилей, за год их стало на 40% больше. А вот динамика спроса чуть отстает: он вырос на 31%, об этом на конференции «Высшая передача», которую провел в Казани «Авито Авто», рассказал руководитель группы по работе с ключевыми клиентами «Авито Авто» Владислав Иванов.

Средняя стоимость нового авто в ПФО за год снизилась на 3% — с 3 350 000 до 3 250 000 рублей. В октябре наблюдалась самая глубокая просадка средней цены: 3 150 000 рублей.

Доля китайских брендов подскочила за год больше, чем в три раза — с 13,2 до 42,6%. Догоняющий сегмент — отечественные производители (рост с 24,5 до 30,7%). Доля прочих иномарок сократилась более чем вдвое — с 62,3 до 26,7%. Конкуренция китайских брендов между собой растет, здесь представлены самые разные ценовые сегменты.

Участники рынка в кулуарах говорили: «Китай — новая Корея».

Популярность китайских автобрендов и их распространенность на рынке России сегодня можно сравнить с бумом корейского автопрома, который случился в «нулевых».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Однако покупатели все еще с недоверием относятся к автомобилям из Поднебесной: доля контактов по китайским авто выросла с 14 до 27%. Получается, что доля объявлений выросла в три раза, а доля контактов — лишь вдвое. А это означает, что предложение опережает спрос.



— Китайские автомобили — это тренд, и наша с вами задача — превращать этот тренд в реальные продажи, — говорил Владислав Иванов.

Директор направления «Автомобили с пробегом» сети автосалонов «Диалог Авто» Филипп Ижиков подтверждает мнение своих коллег о том, что экспансия китайского автопрома на российский рынок очень похожа на то, что происходило с корейскими автомобилями в свое время.

На конференции «Высшая передача» собрались десятки представителей автодилеров из Татарстана, сопредельных и даже отдаленных регионов. Игроки рынка обсудили актуальные тенденции рынка, способы повышения продаж, обменялись опытом и контактами — подробнее читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова