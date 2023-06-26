Татарстанские фермеры теряют урожай из-за засухи — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В Кайбицком, Арском, Мензелинском, Муслюмовском и Азнакаевском районах республики зафиксирована почвенная засуха. По этой причине у многих фермеров наблюдается дефицит зерна, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Например, такая проблема наблюдается у одной из компаний в Азнакаевском районе республики. В прошлом году здесь собрали до 40 центнеров зерновых с одного гектара, в этом году будет в четыре раза меньше, говорят фермеры.

— Осадков мы в этом году вообще не видели. Наверное, где-то 2-3 мм осадки были. Мы в 2021 году видели засуху, и в 2010-м. Но это самая сильная засуха, которую мы видели, — сказал руководитель ООО «Марс» Наиль Усманов.

Такая же картина наблюдается и на пастбищах. Тяжелая ситуация с кормами.

— Собрали всего 5 тысяч тонн сенажа. В прошлом году мы за этот период уже заготовили 50 тысяч тонн сенажа, — рассказал заместитель начальника ООО «Азнакай» Расим Бадрутдинов.

Прогнозы на урожай эксперты пока не дают. Но они говорят, что о рекордных показателях речи не идет.

Татарстан всю неделю продолжает преследовать холодная погода. Сильные весенние заморозки уже ударили по татарстанскому сельскому хозяйству. В мае из-за холодов даже пришлось пересевать культуры. Подробнее о том, чем грозят сельскому хозяйству холода сейчас и когда в республику придет тепло, в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов