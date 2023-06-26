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В Казани закроется резиденция креативных индустрий «Штаб»

20:39, 26.06.2023
В Казани закроется резиденция креативных индустрий «Штаб»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани закрывается резиденция креативных индустрий «Штаб». Последним днем работы пространства станет 27 июня.

Как говорится в telegram-канале резиденции, в будущем ее команда планирует развивать программу «Городские модераторы».

Сам «Штаб» был открыт в Казани в 2015 году. На протяжении 8 лет резиденция находилась в центре Казани на улице Татарстан.

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Айрат Назипов
Бизнес Татарстан

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