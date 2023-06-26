В Казани закроется резиденция креативных индустрий «Штаб»
В Казани закрывается резиденция креативных индустрий «Штаб». Последним днем работы пространства станет 27 июня.
Как говорится в telegram-канале резиденции, в будущем ее команда планирует развивать программу «Городские модераторы».
Сам «Штаб» был открыт в Казани в 2015 году. На протяжении 8 лет резиденция находилась в центре Казани на улице Татарстан.
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