В Казани частично закрыли тоннель под мостом «Миллениум»
Казанцы пожаловались в мэрию на закрытие тоннеля над мостом «Миллениум». Как отмечают местные жители, дорогу перекрыли в сторону центра.
— А почему нигде нет информации, что тоннель перед «Миллениумом», в сторону центра, около «Леруа Мерлен», перекрыт? — спросили в соцсетях у сотрудников исполкома.
В мэрии подтвердили закрытие участка и объяснили причины:
— Приносим извинения за неудобства. Как сообщает районная администрация, по мере обследования стало понятно, что вместе с ремонтом моста «Миллениум» необходимо захватить и эту часть для полноценного обновления дорожного объекта, — говорится в ответе.
По состоянию на 17.56 26 июня на этом участке дороги наблюдаются небольшие заторы. Трудности испытывают водители, которые едут со стороны улицы Сибгата Хакима и Фатыха Амирхана.
Ремонтные работы на «Миллениуме» стартовали 12 июня. Это первый основательный ремонт «Миллениума» за 16 лет. Полуторакилометровый мост был открыт в 2005 году, в год тысячелетия Казани, и уже спустя 2 года был введен в эксплуатацию. Строители восстановят гидроизоляцию, отремонтируют опоры и пролеты сооружения, а также полностью заменят дорожное покрытие.
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