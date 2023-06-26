В Казани частично закрыли тоннель под мостом «Миллениум»

Казанцы пожаловались в мэрию на закрытие тоннеля над мостом «Миллениум». Как отмечают местные жители, дорогу перекрыли в сторону центра.

— А почему нигде нет информации, что тоннель перед «Миллениумом», в сторону центра, около «Леруа Мерлен», перекрыт? — спросили в соцсетях у сотрудников исполкома.

В мэрии подтвердили закрытие участка и объяснили причины:

— Приносим извинения за неудобства. Как сообщает районная администрация, по мере обследования стало понятно, что вместе с ремонтом моста «Миллениум» необходимо захватить и эту часть для полноценного обновления дорожного объекта, — говорится в ответе.



Фото: скриншот realnoevremya.ru из «Яндекс.Карты»

По состоянию на 17.56 26 июня на этом участке дороги наблюдаются небольшие заторы. Трудности испытывают водители, которые едут со стороны улицы Сибгата Хакима и Фатыха Амирхана.

Ремонтные работы на «Миллениуме» стартовали 12 июня. Это первый основательный ремонт «Миллениума» за 16 лет. Полуторакилометровый мост был открыт в 2005 году, в год тысячелетия Казани, и уже спустя 2 года был введен в эксплуатацию. Строители восстановят гидроизоляцию, отремонтируют опоры и пролеты сооружения, а также полностью заменят дорожное покрытие.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов