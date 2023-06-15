На директора казанской организации возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В отношении директора казанского ООО «Скала» возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 53 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

По версии следствия, с 2017 по 2020 год подозреваемый вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о фиктивных сделках с 11 контрагентами. Вследствие этого директор ООО уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму более 53 миллионов рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в Татарстане 66-летнего директора ООО «Спецэнергомонтаж» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 216 млн рублей. Как указали источники «Реального времени», речь идет о елабужской фирме, специализирующейся на строительстве зданий.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева